«Ювентус» делал запрос по Зиркзе. «МЮ» хочет до 40 млн евро

« Ювентус » вновь вернулся к кандидатуре Джошуа Зиркзе . Как сообщает La Gazzetta dello Sport, туринцы рассматривают альтернативы Рандалю Коло-Муани на случай, если договориться с « ПСЖ » не удастся, и форвард « Манчестер Юнайтед » входит в их число.