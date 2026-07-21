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«Ювентус» делал запрос по Зиркзе. «МЮ» хочет до 40 млн евро

« Ювентус » вновь вернулся к кандидатуре  Джошуа Зиркзе . Как сообщает La Gazzetta dello Sport, туринцы рассматривают альтернативы Рандалю Коло-Муани на случай, если договориться с « ПСЖ » не удастся, и форвард « Манчестер Юнайтед » входит в их число.

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