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Царьград

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Мишустин утвердил переименование деревни Савинская в Питер

Мишустин утвердил переименование деревни Савинская в Питер

Деревня Савинская в Вельском районе Архангельской области переименована в Питер. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, удовлетворив просьбу местных жителей вернуть историческое название из списка 1859 года.

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