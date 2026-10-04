Мишустин утвердил переименование деревни Савинская в Питер

Деревня Савинская в Вельском районе Архангельской области переименована в Питер. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, удовлетворив просьбу местных жителей вернуть историческое название из списка 1859 года.
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