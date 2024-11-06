Премьер Госсовета КНР провел встречу с премьер-министром Монголии

Шанхай, 5 ноября /Синьхуа/ -- Премьер Госсовета КНР Ли Цян во вторник в Шанхае провел встречу с премьер-министром Монголии Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ, который прибыл сюда для участия в 7-м Китайском международном импортном ЭКСПО.