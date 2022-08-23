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Российские девушки-топографы восхитили всех на международном конкурсе «Меридиан» АрМИ-2022

Российские девушки-топографы восхитили всех на международном конкурсе «Меридиан» АрМИ-2022

Организаторы конкурса признаются, что очень хотят видеть конкуренцию из других государств и приглашают военнослужащих женского пола на соревнования в 2023 году.

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