В 35 регионах РФ заключили соглашения о стабилизации цен на топливо

В 35 регионах России заключили 93 соглашения о стабилизации цен на топливо. Об этом сообщили ТАСС в Федеральной антимонопольной службе.
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