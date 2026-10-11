Лыжник Большунов столкнулся с ужесточенной проверкой документов в FIS

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) запросила дополнительные документы у российского лыжника Александра Большунова для получения нейтрального статуса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Умерла мать матем...
- Умерла мать матем...
- Гендиректор Nvidi...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым