Меланома кожи рак: внешний вид, симптомы, причины, диагностика и лечение

После подтверждения меланомы проводится определение стадии ее распространения в организме с использованием различных тестов, таких как визуализирующие исследования (МРТ или КТ), биопсия сторожевых лимфатических узлов или другие современные методы, если это необходимо.
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