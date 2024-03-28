Случилось невероятное: японский аппарат SLIM во второй раз сумел пережить лунную ночь и выйти на связь с Землей

Новое изображение лунной поверхности, сделанное навигационной камерой аппарата SLIM 27 марта 2024 года / © JAXA Несмотря на то что солнце находилось еще высоко, а оборудование аппарата недостаточно нагрелось после лунной ночи, когда температура на естественном спутнике Земли падает до минус 173 градусов Цельсия, инженеры смогли сделать снимок лунного пейзажа с помощью навигационной камеры.