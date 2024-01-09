БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Год горящего «Леопарда». Лучшие натовские танки уничтожены «Ланцетами»

Год горящего «Леопарда». Лучшие натовские танки уничтожены «Ланцетами»

От броневого кулака, собранного бандеровцами для прорыва к Кременной, осталась груда металла Александр Ситников На фото: танк Leopard 2 A6 (Фото: Ann-Marie Utz/dpa/Global Look Press) На Сватово-Купянском направлении подразделения ВС РФ уничтожили взвод новейших немецких танков, с помпой переданных укровермахту.

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