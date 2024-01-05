Да какая разница! Депутат прифотошопил свою голову к чужому туловищу

Депутат заксобрания Челябинской области, эсер Дмитрий Сумин на отчетном фото со сбора подписей «прикрепил» свое лицо к телу другого регионального парламентария Павла Жолобова, потому что его собственное фото получилось "неудачным".
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