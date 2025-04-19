«Это мясорубка без выхода»: Госдеп США шокирован бесперспективностью военных действий на Украине

Как хочется вспомнить СССР, когда эта гейропа сидела тихо и не квакала.

Вадим Лебедев

О чём нам говорить с ЕС... грозящей нас задушить, победить, итд-итп... Они скоро станут попрошайками, нытиками и вообще балластом для всех, падая всё ниже.