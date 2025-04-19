«Это мясорубка без выхода»: Госдеп США шокирован бесперспективностью военных действий на Украине

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Комментарии
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ЕС
Евгений Саваровский
Как хочется вспомнить СССР, когда эта гейропа сидела тихо и не квакала.
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1 д.
Eduard
Выход есть,он у границ с Польшей,но боюсь,тогда НАТО нападет!
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23 час.
Вадим Лебедев
О чём нам говорить с ЕС... грозящей нас задушить, победить, итд-итп...  Они скоро станут попрошайками, нытиками и вообще балластом для всех, падая всё ниже.
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19 час.
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