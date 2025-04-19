Театр абсурда
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Театр абсурда

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Если по договору Украине «запрещается отвоёвывать» Крым и Донбасс, то не воспримет ли это Киев как «разрешается завоёвывать» любой другой регион России?

Если по договору Украине «запрещается отвоёвывать» Крым и Донбасс, то не воспримет ли это Киев как «разрешается завоёвывать» любой другой регион России?

Эксперты обсуждают инициативы, которые были озвучены американскими делегатами в рамках переговорного процесса по урегулированию конфликта.

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