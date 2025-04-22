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Кардинал Питер Тарксон из Ганы: потенциальный претендент на папский престол

Кардинал Питер Тарксон из Ганы: потенциальный претендент на папский престол

Кардинал Питер Тарксон из Ганы рассматривается как претендент на папский престол. Эксперт Роман Лункин объясняет его шансы и роль глобального юга, обсуждая возможное будущее Католической Церкви с учетом международных отношений и социальных аспектов.

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