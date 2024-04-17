Дуров: самое большое давление на Telegram оказывают Apple и Google

Как заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону основатель Telegram Павел Дуров, наибольшее давление на мессенджер оказывают не правительства, а корпорации Apple и Google, которые могут отцензурировать все, к чему у человека может быть доступ на его смартфоне.
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