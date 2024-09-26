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Царьград

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Россия попросила Узбекистан дать оценку инциденту с русскоязычным школьником

Россия попросила Узбекистан дать оценку инциденту с русскоязычным школьником

МИД России запросил разъяснения из-за видео, на котором учитель избивает ученика за простую просьбу.В сети распространилось видео с конфликтом между учителем и 6-классником из школы №188 в Ташкенте.

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