🔥Красиво горит!!! 🇺🇦Уничтоженный украинский самоходный зенитный ракетный комплекс "Бук", где-то на просторах СВО💥 #ВСУ #СВО #Прилет #ЗРК #Бук.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🔥Красиво горит!!! 🇺🇦Уничтоженный украинский самоходный зенитный ракетный комплекс "Бук", где-то на просторах СВО💥 #ВСУ #СВО #Прилет #ЗРК #Бук.
Свежие комментарии