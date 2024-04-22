Фадеев ответил на слухи о том, что за новую «Глюкозу» поет Мизулина

Продюсер Макс Фадеев прокомментировал слухи о том, кто скрывается за обновлённым проектом «Глюкоза». В своих соцсетях он признался, что его удивили предположения о том, будто поет глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
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