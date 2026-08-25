Темрезов объявил о вступлении Карачаево-Черкесии в турпроект

Карачаево-Черкесия присоединилась к международной программе "Открой твою Россию 2.0". Глава региона Рашид Темрезов подчеркнул успехи республики в туризме и надеется укрепить международное сотрудничество и продвижение региона.
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