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SEC направила в Белый дом на рассмотрение обновленные правила хранения криптовалюты

SEC направила в Белый дом на рассмотрение обновленные правила хранения криптовалюты

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) продвигается вперед с планами по пересмотру правил хранения для инвестиционных консультантов и инвестиционных компаний, потенциально предоставляя учреждениям большую ясность в отношении того, как они могут хранить криптоактивы для клиентов, соблюдая при этом федеральные правила в области ценных бумаг.

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