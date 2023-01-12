Не сильно ошибусь, если скажу, что мало какой садовод не мечтает о саде, требующем минимума ухода

Я не ошибусь, если скажу, что немногие садоводы не мечтают о саду, требующем минимум ухода. Здесь мы не хотим говорить о тех ассигнованиях, которые служат для решения продовольственных проблем отдельных семей, а также о крупных некоммерческих садах, с которыми работают специально обученные люди.
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