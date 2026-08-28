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Тульские новости

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В Тульской области обсудили развитие «Культурных хабов»

В Тульской области обсудили развитие «Культурных хабов»

На встрече представители профильных ведомств, органов местного самоуправления и учреждений культуры проанализировали предварительные итоги проекта, согласовали общие стандарты функционирования сельских культурных центров и обсудили планы по распространению этой новой модели на весь регион.

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