smi.today

4 438 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Константин Котельников
    Армянцам не хватет воды? Пусть своего Пашинянца благодарят, впрочем, пусть пьют кока-колу:)), я не вижу никакой пробл...В Армении заявили...
  • Валентин Щербаков
    Вот зачем мы снова унижаемся перед какими-то подлыми и продажными румыно-молдаванами. Не хотят с нами сотрудничать, у...Посол РФ в Молдав...
  • Валентин Щербаков
    Может быть хватит пудрить мозги и нашему народу и печатать глупые заявления турецкой прессы, ведь встреча ВВП и турка...Гюлер: Анкара про...

«Не знают, куда девать деньги» – военкор о зарплатах бойцов армии России

«Не знают, куда девать деньги» – военкор о зарплатах бойцов армии России

Зарплаты и выплаты в российской армии настолько огромны, что прошедшие боевые действия – не знают, куда девать деньги.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВД
Вовладар Даров
Что за бред здесь написан? Обкурились видимо, херню пишут!
Ответить
8 час.
НН
Надежда Никитина
Действительно, кто то херню провокационную написал. Можно подумать, что все бойцы до СВО были миллиардерами. Автор говнюк.
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх