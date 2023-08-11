«Не знают, куда девать деньги» – военкор о зарплатах бойцов армии России

smi.todayБизнес и финансыПодписаться«Не знают, куда девать деньги» – военкор о зарплатах бойцов армии РоссииЗарплаты и выплаты в российской армии настолько огромны, что прошедшие боевые действия – не знают, куда девать деньги.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииВДВовладар ДаровЧто за бред здесь написан? Обкурились видимо, херню пишут!Ответить8 час.НННадежда НикитинаДействительно, кто то херню провокационную написал. Можно подумать, что все бойцы до СВО были миллиардерами. Автор говнюк.Ответить3 час.
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