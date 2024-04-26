В Смоленске лицей-интернат получил звание лучшей общеобразовательной организации России

«Феникс» одержал уверенную победу во всероссийском конкурсе среди пяти сотен участников Технологический колледж – лицей-интернат «Феникс» стал лауреатом конкурса «500 лучших образовательных организаций страны-2024».
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