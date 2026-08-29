РФ Мәгариф һәм фән министрлыгы югары уку йортларында иң кирәкле белгечлекләрне атады

Педагогик белем һәм дәвалау эше 2026 елгы кабул итү кампаниясе кысаларында югары уку йортларына керү өчен иң кирәкле юнәлешләргә әверелде, студентлар җыю дәвам итә, дип аңлашыла РФ Мәгариф һәм фән министрлыгы мәгълүматларыннан.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым