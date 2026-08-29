НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РФ Мәгариф һәм фән министрлыгы югары уку йортларында иң кирәкле белгечлекләрне атады

Педагогик белем һәм дәвалау эше 2026 елгы кабул итү кампаниясе кысаларында югары уку йортларына керү өчен иң кирәкле юнәлешләргә әверелде, студентлар җыю дәвам итә, дип аңлашыла РФ Мәгариф һәм фән министрлыгы мәгълүматларыннан.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым