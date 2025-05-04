«Ну вы даёте, ребята...» Жёсткие радиопереговоры Хэмилтона с Ferrari на Гран При Майами

«Тьфу, ребята, вы такие…» Жёсткие радиопереговоры Хэмилтона с Ferrari на Гран При МайамиFerrariСемикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон второй раз после перехода в Ferrari обрушился с критикой на команду по радио.