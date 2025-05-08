Новую «Иволгу» протестировали на Ярославском направлении МЖД

ЦППК провела тестовую поездку современной «Иволги 4.0» на Ярославском направлении. Поезд проехал по маршруту между Москвой, Сергиевым Посадом и Пушкино без пассажиров, сообщили в пресс-службе перевозчика.
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