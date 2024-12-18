Мэр Смоленска Александр Новикова заинтересовался стихийной стоянкой разобранных машин

Занявший место смолянин утверждал, что у него есть разрешение от главы Ленинского района. 16 ноября на общегородской планерке градоначальник поднял вопрос о существовании стоянки разукомплектованных автомобилей.
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