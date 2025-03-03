В России предложили ограничить доступ к услуге каршеринга лицам до 21 года

Глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (фракция ЛДПР) предложил ограничить доступ к услуге каршеринга лицам в возрасте до 21 года, а также установить в каршеринговых автомобилях алкозамки и ограничение скорости до 120 км/ч.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии