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В России предложили ограничить доступ к услуге каршеринга лицам до 21 года

В России предложили ограничить доступ к услуге каршеринга лицам до 21 года

Глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (фракция ЛДПР) предложил ограничить доступ к услуге каршеринга лицам в возрасте до 21 года, а также установить в каршеринговых автомобилях алкозамки и ограничение скорости до 120 км/ч.

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