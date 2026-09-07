Сирены в Геленджике: Алексей Богодистов предупредил об атаке БПЛА

В Геленджике прозвучали сирены из-за угрозы атаки беспилотников. Глава города Алексей Богодистов призвал жителей оставаться в укрытиях и соблюдать запрет на съемку активности ПВО и спецслужб до официального сообщения об отмене угрозы.