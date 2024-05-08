Политика как он...
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Политика как она есть

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Аве!

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Вчерашняя инаугурация президента Российской Федерации Владимира Путина прошла в несомненно летописный и переломный момент истории.

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