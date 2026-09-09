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Новороссийскка БПЛА һөҗүме вакытында 4 кеше һәлак булган һәм 29 зыян күргән

Новороссийскка БПЛА һөҗүме вакытында 4 кеше һәлак булган, тагын 29 зыян күргән. Бу хакта Краснодар крае губернаторы Вениамин Кондратьев хәбәр итте.

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