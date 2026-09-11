The Future Of Star Trek On TV: Where Should The Franchise Boldly Go From Here?

With no new TV shows in the works, the Star Trek franchise is at a crossroads - so where should it boldly go from here? We have a few ideas.
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