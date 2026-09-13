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Владимирские новости

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«Муром» начинает матч с «Торпедо»: составы команд

«Муром» начинает матч с «Торпедо»: составы команд

Матч пройдёт в Муроме, начало в 17:00. В составе «Мурома» выйдут Завьялов, Абдуллаев, Ливаднов и другие, а у «Торпедо» — Вафиев, Глинский, Дударев и другие.

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