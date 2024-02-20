Блогер получил 2 года условки за стрельбу на Октябрьском мосту Новосибирска

В Октябрьском районном суде признали 20-летнего жителя областного центра виновным по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство, совершенное с угрозой применения насилия к гражданам, с использованием предметов используемых, в качестве оружия».
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