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Биткоин опустился ниже $75 000 после провала CLARITY Act в Сенате

Биткоин опустился ниже $75 000 после провала CLARITY Act в Сенате

Биткоин опустился ниже отметки $75 000 после того, как Сенат США не смог продвинуть законопроект CLARITY Act, предусматривающий создание комплексной федеральной системы регулирования цифровых активов.

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