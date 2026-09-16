Биткоин опустился ниже $75 000 после провала CLARITY Act в Сенате

Биткоин опустился ниже отметки $75 000 после того, как Сенат США не смог продвинуть законопроект CLARITY Act, предусматривающий создание комплексной федеральной системы регулирования цифровых активов.
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