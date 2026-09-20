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Царьград

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ЦИК: Явка на выборах в Госдуму превысила уровень 2016 года

ЦИК: Явка на выборах в Госдуму превысила уровень 2016 года

На Камчатке и Чукотке завершилось трёхдневное голосование на выборах в Госдуму. Центральная избирательная комиссия сообщила, что явка по России составила 47,95%, превысив показатель выборов 2016 года.

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