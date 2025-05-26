Росавиация: временные ограничения введены в аэропорту Иваново

Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропорта Иваново. «Временные ограничения на их приём и выпуск введены в аэропорту Иваново (Южный; код ИКАО: UUBI)», — сообщил представитель Росавиации в Telegram.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии