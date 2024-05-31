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Великое надувательство

Великое надувательство

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА АЛЕКСАНДР БАБИЦКИЙ ВЕЛИКОЕ НАДУВАТЕЛЬСТВО – КАК ПУГАЧЁВА СТАЛА ГЛАВНОЙ "ЗВЕЗДОЙ" ШОУБИЗА Благодаря анекдотичной по своему настойчивому стремлению расхвалить новую песню Пугачёвой рецензии появился повод не только вспомнить о том, как "примадонна" стала главной "звездой" отечественного шоубиза, но и развенчать очередной антирусский либеральный миф.

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Комментарии
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Майя Maja
Пугачева не мое давно и тем более сегодня. Но точно понимаю, что кончилась она в конце 80-х. Когда решила петь &quot;типА&quot; рок с Кузьминым и записывать альбом. &quot;Моя любовь&quot;. Кузьмина альбом, который она так и не смогла себе приписать ( обратите внимание на профессионализм Кузьмина игры на гитаре).  Но столько крови из классного композитора высосала в то время эта зараза...
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