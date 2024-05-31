Великое надувательство

Майя Maja

Пугачева не мое давно и тем более сегодня. Но точно понимаю, что кончилась она в конце 80-х. Когда решила петь "типА" рок с Кузьминым и записывать альбом. "Моя любовь". Кузьмина альбом, который она так и не смогла себе приписать ( обратите внимание на профессионализм Кузьмина игры на гитаре). Но столько крови из классного композитора высосала в то время эта зараза...