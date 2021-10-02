Донбасс Сегодня

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Саакашвили объявил голодовку

Саакашвили объявил голодовку

Экс-президент Грузии и глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили объявил голодовку после задержания.

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