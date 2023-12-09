Бакланова стала первой футболисткой женского «Спартака»

Экс-защитница «Динамо» Карина Бакланова стала первой футболисткой женской команды «Спартак». «Приветствуем Карину в нашей команде! С оптимизмом ждём от Карины надёжной и самоотверженной игры в составе «Спартака», — сообщила директор ЖФК «Спартак» Елена Терехова.
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