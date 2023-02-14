Крым 24 Все новости Крыма

10 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Халида Мендыбаева
    Зачем загрязнять российское море? Вывезти безработного   на Украину, там его быстро подберут военкомы и там узнает с ...❗️Симферополец по...
  • leonid
    На берега Карского моря  его на вечное поселение.❗️Симферополец по...
  • Константин Иванов
    Подонок.❗️Симферополец по...

Доброе утро, крымчане

Доброе утро, крымчане

Доброе утро, крымчане ☕️ Лёгкого и яркого вторника ☀️ Успехов в работе и вдохновения 🍀 Прогноз погоды на сегодня 👇 В Симферополе +3 и снег В Севастополе +6 и небольшой дождь В Евпатории +5 и небольшой дождь В Джанкое +4 и небольшой дождь В Ялте +6 и небольшой дождь В Алуште +4 и дождь со снегом В Керчи +5 и дождь В Армянске +3 и небольшой дождь В Бахчисарае +2 и дождь со снегом В Феодосии +6 и небольшой дождь В Судаке +5 и пасмурно Крым 24 | @tvcrimea☕️ Лёгкого и яркого вторника ☀️ Успехов в работе и вдохновения 🍀 Прогноз погоды на сегодня 👇 В Симферополе +3 и снег В Севастополе +6 и небольшой дождь В Евпатории +5 и небольшой дождь В Джанкое +4 и небольшой дождь В Ялте +6 и небольшой дождь В Алуште +4 и дождь со снегом В Керчи +5 и дождь В Армянске +3 и небольшой дождь В Бахчисарае +2 и дождь со снегом В Феодосии +6 и небольшой дождь В Судаке +5 и пасмурно Крым 24 | @tvcrimea24vcrimea24.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх