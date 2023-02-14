Доброе утро, крымчане ☕️ Лёгкого и яркого вторника ☀️ Успехов в работе и вдохновения 🍀 Прогноз погоды на сегодня 👇 В Симферополе +3 и снег В Севастополе +6 и небольшой дождь В Евпатории +5 и небольшой дождь В Джанкое +4 и небольшой дождь В Ялте +6 и небольшой дождь В Алуште +4 и дождь со снегом В Керчи +5 и дождь В Армянске +3 и небольшой дождь В Бахчисарае +2 и дождь со снегом В Феодосии +6 и небольшой дождь В Судаке +5 и пасмурно Крым 24 | @tvcrimea☕️ Лёгкого и яркого вторника ☀️ Успехов в работе и вдохновения 🍀 Прогноз погоды на сегодня 👇 В Симферополе +3 и снег В Севастополе +6 и небольшой дождь В Евпатории +5 и небольшой дождь В Джанкое +4 и небольшой дождь В Ялте +6 и небольшой дождь В Алуште +4 и дождь со снегом В Керчи +5 и дождь В Армянске +3 и небольшой дождь В Бахчисарае +2 и дождь со снегом В Феодосии +6 и небольшой дождь В Судаке +5 и пасмурно Крым 24 | @tvcrimea24vcrimea24.