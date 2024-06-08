В Москве появились призывы сдаться в плен для инструкторов из Франции на Украине. Фото

Возле посольства Франции в Москве появились призывы к французским инструкторам на Украине. На постерах демонстрируется изображение французского генерала-коллаборациониста Эдгара Пюо, который в годы Второй мировой войны командовал 33-й французской дивизией СС «Шарлемань» и воевал против советских войск на Восточном фронте.