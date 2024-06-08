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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

В Москве появились призывы сдаться в плен для инструкторов из Франции на Украине. Фото

Возле посольства Франции в Москве появились призывы к французским инструкторам на Украине. На постерах демонстрируется изображение французского генерала-коллаборациониста Эдгара Пюо, который в годы Второй мировой войны командовал 33-й французской дивизией СС «Шарлемань» и воевал против советских войск на Восточном фронте.

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