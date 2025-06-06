Сотрудники полиции и общественники в подмосковном Серпухове присоединились к акции «Каникулы с Общественным советом»

Сотрудники Отдельного батальона патрульно-постовой службы УМВД России «Серпуховское» и представитель Общественного совета Марина Самохина в рамках акции «Каникулы с Общественным советом» посетили воспитанников летней досуговой площадки сельского дома культуры д.
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