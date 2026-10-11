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Регионы России

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Польский портал раскрыл политическую игру Зеленского на фоне сделки по дизтопливу

Польский портал раскрыл политическую игру Зеленского на фоне сделки по дизтопливу

Украинский лидер Владимир Зеленский выражает недовольство соглашением между Россией и США о поставках дизельного топлива, однако, по мнению польского портала Mysl Polska, это лишь игра на публику.

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