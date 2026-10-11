Польский портал раскрыл политическую игру Зеленского на фоне сделки по дизтопливу

Украинский лидер Владимир Зеленский выражает недовольство соглашением между Россией и США о поставках дизельного топлива, однако, по мнению польского портала Mysl Polska, это лишь игра на публику.
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