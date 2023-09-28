Общественный деятель, бывший депутат Госдумы Роман Худяков обнародовал факт своего общения в соцсетях с человеком, назвавшим себя телепродюсером.
Инсайд телепродюсера: Рождественские встречи Аллы Пугачёвой возвращаются в Россию
Комментарии
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Андрей
никакой пугачёвщины у нас быть не должно
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10 час.
Руслан Техажев
Пока не пройдем все круги , как Моисей водивший народ по пустыне, пока не выдавим из страны или не уничтожим людей с этой закалкой "людей мира", мы не будем страной единой. Во времени распад России возможен. Как распался СССР...
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9 час.
Vlad Dirkin
Ненуачто... Хороший проект. Желудок после праздника прочистить...
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8 час.
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