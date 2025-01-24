Запой — это тяжёлая форма алкогольной зависимости, которая формируется постепенно. Главный врач клиники Маршака Дмитрий Вашкин в беседе с РИАМО подчеркнул, что запой важно отличать от псевдозапоя, когда человек способен прервать употребление алкоголя без мучительного похмелья.
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