Банк России зафиксировал рост инфляционных ожиданий населения до 14,7% в июле 2026 года

Центральный банк Российской Федерации 29 июля 2026 года опубликовал результаты июльского социологического опроса и макроэкономического мониторинга, согласно которым инфляционные ожидания населения страны на годовую перспективу подскочили до 14,7% по сравнению с 12,4% в июне.