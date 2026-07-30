Ямпольская: произведения об СВО включены во внеклассную программу по литературе

Произведения о спецоперации включены во внеклассную часть школьной программы по литературе. Об этом рассказала председатель Совета при президенте России по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Елена Ямпольская.
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