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Ямпольская: произведения об СВО включены во внеклассную программу по литературе

Ямпольская: произведения об СВО включены во внеклассную программу по литературе

Произведения о спецоперации включены во внеклассную часть школьной программы по литературе. Об этом рассказала председатель Совета при президенте России по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Елена Ямпольская.

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