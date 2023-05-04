Царьград

5 602 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Oблезов
    Интересно, а психическая атака будет?Украинское наступ...
  • Zoia Goldshtab
    Рамазан конечно молодец,но то что творится в армии-полное безобразие!!!! Про власть и госдуру уже вааааще молчу.....Кадыров обратился...
  • Александр Николаевич
    ЧТО ТО МУЖИКИ НЕ ВСЕ СКЛАДНО ПОЛУЧАЕТСЯ! На гоноре можно впустую людей положить...!?Бойцы "Ахмат" гот...

Несчастливое число "Севена": В Бахмуте ликвидировали командира из бригады ВСУ "Холодный Яр"

Несчастливое число "Севена": В Бахмуте ликвидировали командира из бригады ВСУ "Холодный Яр"

Уничтожен Александр "Севен" Немашкало.Авторы телеграм-канала "Русская весна" со ссылкой на исчтоники на Украине сообщили, что в ходе боёв в Бахмуте уничтожен командир роты 93-й бригады ВСУ "Холодный Яр" Александр Немашкало с позывным "Севен".

Вернуться к статье

Картина дня

наверх