Несчастливое число "Севена": В Бахмуте ликвидировали командира из бригады ВСУ "Холодный Яр"

Уничтожен Александр "Севен" Немашкало.Авторы телеграм-канала "Русская весна" со ссылкой на исчтоники на Украине сообщили, что в ходе боёв в Бахмуте уничтожен командир роты 93-й бригады ВСУ "Холодный Яр" Александр Немашкало с позывным "Севен".