Спецназ Росгвардии отработал беспарашютное десантирование в КБР

В Кабардино-Балкарской Республике завершился учебно-методический сбор по беспарашютному десантированию сотрудников спецназа Северо-Кавказского ордена Жукова округа Росгвардии.
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